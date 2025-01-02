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В 2025 году для выхода на пенсию понадобится 30 баллов ИПК и стаж от 15 лет

Юрист Виноградов: для выхода на пенсию в 2025 году нужны ИПК, стаж и возраст
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AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

В 2025 году для выхода на пенсию потребуется накопить 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и иметь стаж не менее 15 лет, сообщил профессор Вадим Виноградов в интервью агентству «Прайм».

Коэффициент рассчитывается с учетом отсрочки начала получения пенсии, суммы уплаченных взносов и продолжительности стажа.

Минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию в 2025 году составит 15 лет. Мужчины смогут выйти на пенсию раньше при стаже 42 года, женщины — при стаже 37 лет, но не ранее достижения возраста 62 и 57 лет соответственно.

Досрочно уйти на пенсию могут работники опасных производств, а женщины с тремя детьми — в 57 лет, с четырьмя — в 56 лет, с пятью и более детьми — в 50 лет. В этих случаях необходим минимальный стаж и соответствующий ИПК.

Накануне депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин сообщил, что средняя страховая пенсия по старости в 2025 году составит 24 059,12 рубля. Кроме того, с апреля 2025 года размер социальных пенсий увеличится на 14,75%, и их средний размер к концу года составит 15 456 рублей.

Ранее сообщалось, что россиян с 1 января ждет увеличение пенсии, МРОТ и социальных выплат.

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