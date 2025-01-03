Эксперт назвала принцип индексации пенсий в 2025 году

Работающие пенсионеры в наступившем 2025 году начнут получать проиндексированную пенсию. Об этом сообщила эксперт Президентской академии Марина Солодовникова в беседе с агентством «Прайм».

Индексацию применят именно к размеру страховой пенсии работающего пенсионера, учитывая все пропущенные повышения за периоды работы с 2016 года, объяснила она.

«Такой вариант предусмотрен для того, чтобы работающие пенсионеры смогли получить более значимую прибавку», — отметила аналитик.

Размер индексации будет считаться от той суммы, которую работающий пенсионер мог бы получать, если бы не занимался трудовой деятельностью, добавила Солодовникова.

1 января депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что средняя страховая пенсия по старости в 2025 году составит 24 059,12 рубля. С этого года автоматически возобновится индексация пенсий для работающих пенсионеров, отметил он. Кроме того, с апреля 2025 года размер социальных пенсий увеличится на 14,75%, и их средний размер к концу года составит 15 456 рублей. Размер страховой пенсии составит 8728,73 рубля с января 2025 года. Таким образом, размер пенсии с 30 пенсионными баллами достигнет около 13 тыс. рублей, добавил депутат.

Ранее в Госдуме призвали выплатить ветеранам 80 тысяч рублей в честь юбилея Победы.