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В США убит многодетный отец из Петербурга

В американском Чикаго убили многодетного отца из Санкт-Петербурга
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Shutterstock

В американском городе Чикаго был убит многодетный отец из Санкт-Петербурга. Его семья, оставшаяся без кормильца, нуждается в материальной и психологической поддержке, сообщает «Российская газета».

Предполагается, что мужчина был убит бандитами. Обстоятельства произошедшего не уточняются.

По информации источника «РГ», погибший был гражданином Кыргызстана. В Санкт-Петербурге у него проживают супруга и трое несовершеннолетних детей.

Сообщается, что мужчина был женат на жительнице Санкт-Петербурга в течение нескольких лет. Супруга организовала сбор средств для транспортировки тела мужа на родину и достойного прощания с ним. Семье требуется помощь в покрытии расходов на похороны и оказании психологической поддержки детям.

Во вторник вечером, 7 января, на территории предприятия в немецком городе Бад-Фридрихсхалль, расположенном в земле Баден-Вюртемберг, произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, а еще один получил тяжелые ранения.

Ранее в Грузии похитили и убили российского туриста.

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