При стрельбе на заводе в Германии погибли два человека

Полиция ФРГ: при стрельбе на заводе в Баден-Вюртемберге погибли два человека

Во вторник вечером, 7 января, на территории предприятия в немецком городе Бад-Фридрихсхалль, расположенном в земле Баден-Вюртемберг, произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, а еще один получил тяжелые ранения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Во вторник вечером, примерно в 17:45 (19:45 мск) на одном из предприятий в Бад-Фридрихсхалле произошло убийство. По имеющейся информации, человек в маске вошел на предприятие на улице Сименсштрассе. Два человека получили смертельные огнестрельные ранения, один - тяжелые», - говорится в сообщении.

В пресс-релизе полиции указано, что на данный момент угрозы для населения нет.

По информации немецкой газеты Bild, трагедия произошла на предприятии Hänel.

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