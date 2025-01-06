В Грузии похитили и убили российского туриста. Его тело нашли в реке

В Грузии нашли мертвым российского туриста, который стал жертвой разбойного нападения. Виктор Соловьев приехал в страну вместе со своей спутницей, в ночь с 4 на 5 января пара отправилась на горнолыжный курорт в Тетнульди. По пути их остановили двое неизвестных, они забрали у россиян телефоны, после чего ранили мужчину, а девушку попытались похитить. В итоге нападавшие бросили туристку и автомобиль пары и скрылись вместе с Соловьевым. Они уже задержаны, им грозит пожизненное заключение.

В Грузии полицейские обнаружили тело российского туриста Виктора Соловьева, который ранее стал жертвой разбойного нападения. В МВД сообщили, что напавшие на россиянина и его спутницу уже задержаны.

«Правоохранители обнаружили тело иностранного гражданина В. С. в реке Накра на территории муниципалитета Местия», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, нападавшими оказались местные жители 1986 и 1992 годов рождения. 5 января они ограбили россиян, отняли у них мобильные телефоны и ранили из огнестрельного оружия Соловьева, после чего похитили его. Чтобы скрыть преступление, мужчины бросили тело россиянина в реку.

По данным SHOT, сейчас нападавшие находятся под арестом, им уже предъявили обвинения в убийстве, разбое, а также незаконном хранении оружия. Мужчинам может грозить пожизненное лишение свободы.

«Я просила нас не убивать»

Убитый в Грузии россиянин Виктор Соловьев приехал в страну со своей спутницей Алиной 2 января на автомобиле Skoda Rapid, сообщил Mash. Пара заехала в Тбилиси и в ночь с 4 на 5 января отправилась на горнолыжный курорт в Тетнульди. По пути россияне остановились возле туннеля, чтобы снять красивое видео со снегопадом.

«В этот момент мимо проехал белый «субару», внутри было двое местных мужчин. Спросили, помочь ли чем-то, а после отказа — уехали», — написал SHOT.

Позже туристы снова увидели этот автомобиль на дороге Зугдиди — Местия. На этот раз уже водитель Subaru обратился к россиянам за помощью — попросил у них насос.

«Виктор на всякий случай взял с собой складной нож из бардачка, когда выходил из авто. Уже на улице действительно начался серьезный конфликт. Суть претензии, со слов девушки, была следующей: «зачем вставали в туннеле и их фотографировали», — сообщил SHOT со ссылкой на родственников россиянина.

Один из мужчин несколько раз подходил к машине, требуя у россиянки отдать ему телефоны пары.

После этого девушка услышала два выстрела. По ее словам, она не видела, кто и куда их сделал. Вскоре нападавшие сели в Skoda, где она находилась, и повезли туристку в неизвестном направлении. Своего спутника Алина больше не видела.

«Я просила нас отпустить, не убивать», — цитирует SHOT девушку.

В горах россиянку бросили вместе с машиной, сами нападавшие уехали на своей Subaru, которую позже обнаружили брошенной со следами крови. После того как преступники скрылись, Алине удалось позвонить в экстренные службы.

«Остановила две проезжающие машины. Потом начала полиция подъезжать. Произошел кошмар, просто два ужасных человека, которые это сделали. Полиции я предоставила всю информацию, там работает огромное количество людей», — рассказала туристка.

По словам Алины, мужчины на белой Subaru с самого начала вели себя подозрительно — они то обгоняли их по пути в Тетнульди, то останавливались и ждали, перегородив дорогу. Девушка успела записать своей подруге видеосообщение, в котором рассказала, что «какие-то два мужика» встали посередине дороги и начали приставать к паре.

По информации Telegram-канала Mash, Виктор — бизнесмен из Тулы, у него своя фирма по производству пластика. SHOT уточнил, что в Грузии россиянин отдыхал последние пять лет. До этого никаких конфликтов с местными у него не возникало.