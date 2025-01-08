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Лидер оппозиции Канады пообещал не допустить вхождения страны в США

Пьер Пуальевр: Канада никогда не станет 51-м штатом США
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Global Look Press

Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр заявил о своей решимости сохранить независимость и территориальную целостность страны в случае своего избрания на пост премьер-министра. Об этом сообщает ТАСС.

«Канада никогда не станет 51-м штатом. Точка. Мы великая и независимая страна. Я буду драться за Канаду», - говорится в заявлении политика.

Помимо этого, Пуальевр пообещал укрепить безопасность границ страны, в том числе и в Арктике. Он заверил, что восстановит вооруженные силы страны и вернет контроль над границей, а также обеспечит контроль над Арктикой, не допуская туда Россию и Китай.

Он также обвинил действующего премьер-министра Джастина Трюдо в неспособности эффективно отстаивать интересы Канады перед американцами.

На фоне объявления Трюдо об отставке с поста главы Либеральной партии и премьер-министра после избрания нового лидера либералов политические аналитики отмечают высокие шансы Пуальевра на победу на предстоящих выборах. Исследование, проведенное компанией Nanos Research, показало, что рейтинг доверия к Трюдо в настоящее время составляет всего 17,4%, в то время как рейтинг Пуальевра достиг 40%.

6 января Трамп после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о готовящейся отставке предложил его стране присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата.

Ранее Трюдо ответил на предложение Трампа о включении Канады в состав США.

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