Пьяный подросток устроил стрельбу в кафе и ранил сверстника в щеку

Подросток из Калининграда поссорился в кафе со сверстником и выстрелил в него из пневматического пистолета. Об этом сообщается в Telegram-канале Amder Mash.

Инцидент произошел в кафе по улице Сержанта Колоскова, в заведении произошел конфликт между двумя нетрезвыми 17-летними юношами. В ходе ссоры один из них выхватил пневматический пистолет и выстрелил из него в лицо оппоненту, металлическая пуля по касательной задела щеку молодого человека.

По данным портала «Клопс», сотрудница кафе вызвала наряд Росгвардии, который задержал дебошира. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, рана оказалась неглубокой. По факту произошедшего проверку проводит региональный СК.

До этого сообщалось, что в Москве подростка заподозрили в стрельбе по сверстнику в школе. Инцидент произошел в школе, расположенной в районе Коптево. Один из подростков выстрелил сверстнику в ногу из пневматического оружия. Мальчику вызвали скорую, однако медицинская помощь ему не потребовалась. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее неизвестный выстрелил в живот пенсионеру у станции метро в Петербурге.