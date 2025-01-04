Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пьяный подросток устроил стрельбу в кафе и ранил сверстника в щеку

Mash: в Калининграде задержали подростка, выстрелившего сверстнику в лицо
close
Pexels

Подросток из Калининграда поссорился в кафе со сверстником и выстрелил в него из пневматического пистолета. Об этом сообщается в Telegram-канале Amder Mash.

Инцидент произошел в кафе по улице Сержанта Колоскова, в заведении произошел конфликт между двумя нетрезвыми 17-летними юношами. В ходе ссоры один из них выхватил пневматический пистолет и выстрелил из него в лицо оппоненту, металлическая пуля по касательной задела щеку молодого человека.

По данным портала «Клопс», сотрудница кафе вызвала наряд Росгвардии, который задержал дебошира. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, рана оказалась неглубокой. По факту произошедшего проверку проводит региональный СК.

До этого сообщалось, что в Москве подростка заподозрили в стрельбе по сверстнику в школе. Инцидент произошел в школе, расположенной в районе Коптево. Один из подростков выстрелил сверстнику в ногу из пневматического оружия. Мальчику вызвали скорую, однако медицинская помощь ему не потребовалась. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее неизвестный выстрелил в живот пенсионеру у станции метро в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами