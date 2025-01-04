На востоке Москвы загорелся магазин

На востоке Москвы на улице Первомайской загорелся магазин. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного управления МЧС.

«На Первомайской улице происходило загорание в магазине на первом этаже жилого здания», — говорится в сообщении, опубликованном в 2:36 по московскому времени.

Для ликвидации возгорания привлекались 29 сотрудников МЧС России и 10 единиц техники. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Обошлось без пострадавших, добавили в ведомстве.

1 января сообщалось, что в Красногорске Московской области на трассе загорелась машина с фейерверками. Инцидент произошел на Волоколамском шоссе около двух часов ночи. Движение в сторону области было перекрыто.

А в конце декабря на юге Москвы эвакуировали людей из бизнес-центра «Нагатинский» из-за возгорания. Пострадавших в результате пожара не было. Произошло короткое замыкание в светильнике, возгорание потушили до прибытия пожарных подразделений, добавили в экстренных службах.

Ранее на юге Москвы произошел крупный пожар в промзоне.