В Подмосковье сгорела дотла машина с фейерверками, устроив огненное шоу

В Красногорске загорелась и сгорела дотла машина с фейерверками

В Красногорске Московской области на трассе загорелась машина с фейерверками. Сами фейерверки начали разлетаться во все стороны, видео происшествия опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Новости».

Все это произошло на Волоколамском шоссе около двух часов ночи. Движение в сторону области было перекрыто. Другой информации о произошедшем нет.

Также Telegram-канал РЕН ТВ сообщил пожаре в доме улице Бирюлёвской в Москве.

Площадь пожара жилого здания на втором этаже составила 4 кв. метра. После тушения огня, спасатели обнаружили бездыханное тело мужчины.

Также в Ярославле во дворе запустили салют, затем искры от него полетели в людей и машины. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Жесть Ярославль». На размещенных в сети кадрах видно, что сначала салют бьет в небо, а затем искры разлетаются в рядом припаркованные машины и людей.

Ранее в Индии взорвался магазин пиротехники.