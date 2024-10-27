Нострадамус и Ванга сделали одинаковое предсказание о судьбе Европы на 2025 год

Британское издание Daily Mail написало, что болгарская ясновидящая Ванга и французский астролог Нострадамус, несмотря на то, что жили в разные эпохи, одинаково предсказали войну в Европе в 2025 году.

По данным газеты, Нострадамус предупредил о масштабной войне в Европе и отмечал, что «древняя чума будет хуже врагов». А болгарская ясновидящая предсказала опустошение континента из-за конфликта.

До этого депутат Госдумы Евгений Федоров объяснил успешность «предсказаний» основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского. Он отметил, что ни о каком «даре» речи быть не может, а точные прогнозы политика связаны с его опытом и тем, что он не боялся их прилюдно озвучивать.

Парламентарий отметил, заявления Жириновского нельзя называть «предсказаниями», как это многие делают. Он считает, что предсказывать события нетрудно, если человек владеет наукой и богатым опытом.

Ранее в Германии рассказали о верном предсказании Путина по Украине.