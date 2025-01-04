На побережье Кубани собрали почти 100 тысяч тонн загрязненного грунта

Волонтеры вывезли с побережья Кубани около 96 тысяч тонн грунта с мазутом

В результате масштабной операции по очистке побережья Кубани от нефтепродуктов спасатели и волонтеры вывезли почти 96 тысяч тонн загрязненного грунта. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что только за последние сутки было вывезено 10 тысяч тонн замазученного грунта.

По словам Кондратьева, несмотря на неблагоприятные погодные условия – сильный ветер и дождь – работы по очистке пляжей Анапы и Темрюкского района продолжались весь день.

Более 60 тысяч тонн собранного грунта доставлено на временное хранение, остальной объем находится на четырех специализированных предприятиях в Абинском, Темрюкском и Крымском районах для дальнейшей утилизации.

Сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о загрязнении нефтепродуктами значительной части городских пляжей в результате аварии в Керченском проливе.

15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в условиях сильного шторма. Из-за угрозы экологии региона введен режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту нарушения правил эксплуатации судов.

Ранее в реку Кубань выпустили 200 птиц, спасенных после разлива мазута.