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Силы ПВО сбили беспилотник над российским регионом

МО РФ: силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

Отмечается, что атака произошла около 17:30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области», — уточнили в оборонном ведомстве.

Утром 7 января в Минобороны России также сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над территорией Белгородской области. 6 января министерство обороны России сообщило, что средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Курской областями.

Ранее Зеленский высказался о вторжении ВСУ в Курскую область.

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