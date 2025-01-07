Силы ПВО сбили беспилотник над российским регионом

Министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

Отмечается, что атака произошла около 17:30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области», — уточнили в оборонном ведомстве.

Утром 7 января в Минобороны России также сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над территорией Белгородской области. 6 января министерство обороны России сообщило, что средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Курской областями.

Ранее Зеленский высказался о вторжении ВСУ в Курскую область.