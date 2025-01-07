Российские военные уничтожили беспилотник в Белгородской области

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«С 6:30 до 9:00 (мск) уничтожен один украинский БПЛА над территорией Белгородской области», — проинформировало российское оборонное ведомство.

6 января министерство обороны России сообщило, что средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Курской областями.

До этого пресс-служба министерства обороны РФ рассказала, что в ночь на 6 января в российских субъектах были уничтожены 12 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Семь из них ликвидировали в небе над Курской областью и еще один — в Республике Крым. Кроме того, в Брянской и Белгородской областях сбили по два украинских беспилотника. Также сообщалось, что в Курской области перехватили вторую за день украинскую ракету.

Ранее Зеленский высказался о вторжении ВСУ в Курскую область.