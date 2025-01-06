Над Белгородской и Курской областями сбили беспилотники

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Курской областями.

Отмечается, что атаки производились в понедельник, 6 января, с 13:00 до 16:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей», — отметили в оборонном ведомстве.

До этого пресс-служба министерства обороны РФ рассказала, что в ночь на 6 января в российских субъектах были уничтожены 12 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Семь из них ликвидировали в небе над Курской областью и еще один — в Республике Крым. Кроме того, в Брянской и Белгородской областях сбили по два украинских беспилотника. Также сообщалось, что в Курской области перехватили вторую за день украинскую ракету.

Ранее Зеленский высказался о вторжении ВСУ в Курскую область.