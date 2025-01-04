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Названа причина экстренной посадки российского самолета в Египте

Для пассажиров самолета «Уральских авиалиний» подготовили резервный борт
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РИА «Новости»

Причиной экстренной посадки самолета в аэропорту Шарм-эш-Шейха стала сигнализация о неисправности двигателя, сработавшая после взлета. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию «Уральские авиалинии».

«Экипаж воздушного судна в целях обеспечения безопасности полета принял решение вернуться в аэропорт Египта и благополучно произвел посадку», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что для пассажиров подготовили резервный борт, отправка которого зависит от получения разрешения.

Вечером в пятницу, 3 января, самолет Airbus A-321, направлявшийся из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета. На борту находились 236 пассажиров. Никто не пострадал.

Другой самолет «Уральских авиалиний» вынужденно посадили из-за дебоша пассажира. Все произошло на борту воздушного судна, летевшего из Москвы в Читу. Неадекватный мужчина напал на бортпроводницу.

Ранее самолет Дубай — Москва экстренно посадили в Баку из-за дебошира.

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