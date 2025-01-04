Росавиация расследует инцидент с самолетом «Уральских авиалиний»

Комиссия Уральского межрегионального территориального управления Росавиации ведет расследование инцидента с самолетом А-321 «Уральских авиалиний», у которого отказал двигатель после взлета в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

По его словам, лайнер уже отстранен от полетов.

«Расследование будет вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации (ПРАПИ-98; утверждены постановлением правительства России от 18.06.98 № 609)», — написал Кореняк.

Вечером 3 января самолет Airbus A-321, направлявшийся из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за сигнала о неисправности одного из двигателей. На борту находились 236 пассажиров. Никто не пострадал.

«Уральские авиалинии» направили в Шарм-эш-Шейх резервный самолет. Из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург он вылетел с 236 пассажирами.

Ранее самолет экстренно приземлился на Бермудах из-за неприятного запаха.