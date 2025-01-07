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Путин встретил Рождество в окружении участников СВО и волонтеров

Путин в храме в Москве встретил Рождество в окружении бойцов СВО и волонтеров
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Телеграм-канал «RIA_Kremlinpool»

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в окружении участников специальной военной операции (СВО), волонтеров, а также их семей. Это было во время визита главы государства в храм Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве, в котором проходило рождественское богослужение, сообщает ТАСС.

С этими людьми российский лидер ранее уже встречался в рамках мероприятий к Году семьи. Среди них — ветеран спецоперации, студент Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) Иван Багров с племянницей, действующий участник СВО Василий Плохих с женой и детьми, 10-летняя участница актива волонтерского движения «Движения Первых» Ариана Барановская с мамой.

Рождественское богослужение в храме также посетили другие участники встреч главы государства с семьями, включая слушателей Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

7 января Путин поздравил православных христиан и россиян с Рождеством. Он отметил, что «этот светлый, долгожданный праздник дорог миллионам людей во всем мире». По словам президента, Рождество «дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки». Он пожелал православным христианам и всем гражданам РФ, отмечающим праздник, здоровья и благополучия.

Ранее Путин назвал героев СВО настоящей элитой России.

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