В Германии задержали мужчину, захватившего заложницу в банке

Полиция задержали мужчину с ножом, который захватил заложницу в банке Римбаха

Мужчину, который захватил в заложники посетительницу банка в немецком Римбахе в федеральной земле Гессен, задержали. Об этом пишет Bild.

По данным издания, полицейская операция завершена. Сама заложница физически не пострадала, с ней сейчас работают медики.

Преступник ворвался утром 7 января в отделение Volksbank и взял женщину в заложники. Здание банка окружили спецназовцы. В соцсетях появилось видео с места инцидента, на которое попал сам злоумышленник, который держал рыдающую заложницу и приставлял ей к горлу нож. Мужчина что-то кричал полицейским, но мотивы его поступка до конца оставались непонятны.

3 января сообщалось, что заключенный тюрьмы на юге Франции взял в заложники четырех медицинских работников и одного охранника. Позднее он сдался сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее в Турции страдающий галлюцинациями турист взял в заложники свою девушку.