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Опубликовано видео с вооруженным ножом мужчиной и рыдающей заложницей в банке

Опубликовано видео с мужчиной, взявшим заложницу в банке в Германии

Опубликовано видео, на котором мужчина, ворвавшийся в банк в немецком Римбахе в федеральной земле Гессен, взял заложницу. Кадры публикует Telegram-канал Baza.

Налетчик вооружен ножом — на видео он удерживает его у горла женщины. У банка находятся полицейские и спецназ. О требованиях мужчины не сообщалось.

По данным полиции, около 8:00 по местному времени мужчина ворвался в филиал банка. В правоохранительных органах отмечали, что «он находится там с по меньшей мере одним человеком, которого удерживают против воли». Территория вокруг банка была оцеплена.

3 января сообщалось, что заключенный тюрьмы на юге Франции взял в заложники четырех медицинских работников и одного охранника. Позднее он сдался сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее в Турции страдающий галлюцинациями турист взял в заложники свою девушку.

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