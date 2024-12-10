В Турции страдающий галлюцинациями турист взял в заложники свою девушку

Страдающий галлюцинациями турист взял в заложники свою партнершу во время отдыха в Турции, сообщает местное издание Turkiye Today.

Инцидент произошел поздним вечером, около 23:50, 9 декабря в одном из ресторанов в стамбульском районе Фатих. Полиция Стамбула прибыла на место происшествия после получения сообщения о захвате заложников. На записи с камеры наблюдения видно, как полицейские требуют, чтобы подозреваемый бросил нож и отпустил заложницу.

В конце концов правоохранители задержали злоумышленника, которым оказался 21-летний турист из Испании, известный под инициалами С.Б.С. Его 31-летняя спутница не пострадала, но была доставлена в больницу в качестве меры предосторожности. Сообщается, что женщина состоит с С.Б.С в отношениях и является матерью его ребенка.

Предварительно, мужчина страдает психологическим расстройством, недавно он стал испытывать галлюцинации, так как перестал принимать прописанные ему лекарства. К настоящему времени задержанному предъявили обвинения в лишении человека свободы и угрозах. Расследование продолжается.

Ранее мужчина сбросил незнакомку с моста и попал в психиатрическую больницу.