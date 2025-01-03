Во Франции задержали преступника, захватившего заложников в тюрьме

TF1: захвативший заложников в тюрьме на юге Франции задержан

Заключенный тюрьмы на юге Франции, ранее взявший в заложники четырех медицинских работников и одного охранника, сдался сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщает телеканал TF1 со ссылкой на источник.

По данным канала, мужчина сдался сотрудникам правоохранительных органов. Заложников осматривают медики, никто из них не пострадал.

Сообщается, что 37-летний осужденный, чье имя не раскрывается, имеет психическое расстройство. Он настаивал на переводе в другое исправительное учреждение.

Инцидент в центральной тюрьме города Арль, расположенного на юге Франции, произошел 3 января. Заключенный, вооруженный холодным оружием, взял в заложники нескольких сотрудников тюремной медицинской службы и надзирателя. Для освобождения заложников был задействован спецназ Raid.

До этого в Турции страдающий галлюцинациями турист взял в заложники свою девушку.

Ранее в Израиле сообщили, что ХАМАС не предоставил список живых израильских заложников.