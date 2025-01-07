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В Германии мужчина взял заложника в банке

Полиция: мужчина ворвался в банк в ФРГ и взял по меньшей мере одного заложника

В немецком Римбахе в федеральной земле Гессен мужчина ворвался в банк и взял по меньшей мере одного заложника, на месте работают правоохранители. Об этом сообщает полиция, передает РИА Новости.

В данный момент в филиале банка проходит полицейская операция.

«Около 8:00 мужчина ворвался в филиал, он находится там с по меньшей мере одним человеком, которого удерживают против воли», — говорится в публикации полиции южного Гессена в социальной сети X.

Территория вокруг банка оцеплена.

3 января заключенный тюрьмы на юге Франции, ранее взявший в заложники четырех медицинских работников и одного охранника, сдался сотрудникам правоохранительных органов.

Инцидент в центральной тюрьме города Арль, расположенного на юге Франции, произошел 3 января. Заключенный, вооруженный холодным оружием, взял в заложники нескольких сотрудников тюремной медицинской службы и надзирателя. Для освобождения заложников был задействован спецназ Raid.

Ранее в Турции страдающий галлюцинациями турист взял в заложники свою девушку.

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