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Заключенный тюрьмы на юге Франции захватил заложников

La Provence: во Франции заключенный взял в заложники не менее четырех человек
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Sarah Meyssonnier/Reuters

В тюрьме города Арль, расположенного на юге Франции, заключенный, вооруженный холодным оружием, взял в заложники нескольких сотрудников тюремной медицинской службы и надзирателя. Об этом сообщает местное издание La Provence.

По их данным, в заложниках оказались минимум три медработника и один надзиратель. Источники также утверждают, что у заключенного имеются проблемы с психикой.

«Как сообщается, заключенный держит в заложниках трех медицинских работников и одного тюремного надзирателя, угрожая применить самодельное холодное оружие», — пишет издание.

В статье отмечается, что задействован спецназ Raid.

Тюрьма в Арле, введенная в эксплуатацию в 1990-х годах, предназначена для содержания 159 заключенных. В настоящее время в ней отбывает наказание 137 человек.

До этого в Турции страдающий галлюцинациями турист взял в заложники свою девушку.

Ранее сообщалось, что россиянин, захвативший и изнасиловавший медсестру в колонии, проведет за решеткой 18,5 лет.

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