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Польша может увеличить продажи электроэнергии Украине

Министр Хенниг-Клоцка: Польша готова увеличить поставки электроэнергии Украине
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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Польша может увеличить продажу электроэнергии Украине, если Киев этого захочет. Об этом заявила министр климата и окружающей среды Польши Паулина Хенниг-Клоцка в эфире Польского телевидения, передает РИА Новости.

«Польша сможет увеличить продажи электроэнергии для Украины», — сказала министр.

Хенниг-Клоцка сообщила, что польский оператор готов к увеличению объема подачи электроэнергии.

«Вопрос только в том, захочет ли Украина», — отметила она.

3 января государственная компания SEPS, отвечающая за электрические сети Словакии, подтвердила намерение продолжать экспорт электроэнергии в Украину в рамках экстренной помощи по контракту с «Укрэнерго».

В конце декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии Украине, если с 1 января 2025 года она остановит транзит российского газа. По словам политика, из-за решения Киева Европа столкнется с дополнительными расходами на энергоносители в размере €120 млрд в 2025–2026 годах. Словакия в свою очередь недополучит по €500 млн в год.

Ранее стало известно об альтернативном способе транзита газа РФ в Европу.

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