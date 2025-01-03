Словакия пообещала продолжить поставки электроэнергии на Украину

Государственная компания SEPS, отвечающая за электрические сети Словакии, подтвердила намерение продолжать экспорт электроэнергии в Украину в рамках экстренной помощи по контракту с «Укрэнерго». Об этом сообщает издание iRozhlas.

Согласно информации, поставки будут проводиться через все высоковольтные линии в обычном режиме.

В конце декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии Украине, если с 1 января 2025 года она остановит транзит российского газа. По словам политика, из-за решения Киева Европа столкнется с дополнительными расходами на энергоносители в размере €120 млрд в 2025–2026 годах. Словакия в свою очередь недополучит по €500 млн в год.

Аналитик Йозеф Бадида, слова которого приводит издание, отметил, что искусственное ограничение экспорта электроэнергии из Словакии может привести к нарушению как европейского, так и словацкого законодательства. А бывший министр экономики Словакии Карел Хирман подчеркнул, что продажей электроэнергии на Украину занимаются трейдеры, а не государственные структуры. Он также добавил, что прекращение поставок может вызвать конфликт внутри ЕС.

Ранее стало известно об альтернативном способе транзита газа РФ в Европу.