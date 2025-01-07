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В Краснодаре воспитательница сломала руку ребенку

В Краснодаре проверяют данные об избиении ребенка воспитательницей
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Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

В Краснодаре следователи проверят информацию об избиении ребенка в детском саду. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

Инцидент произошел в декабре, но известно об этом стало только сейчас. По данным ведомства, воспитательница нанесла маленькому подопечному несколько ударов.

«Мальчик высказывал жалобы на боль в руке, однако сотрудница детского сада мер реагирования не приняла», – сообщается в публикации.

Позже родители отвезли сына в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у воспитанника перелом.

Спустя некоторое время в Следственный комитет поступило обращение, связанное с инцидентом. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о промежуточных результатах проверки и итоговом решении.

До этого в Ленинградской области мать ребенка заявила об издевательствах со стороны воспитательницы. По ее словам, педагог макала мальчика головой в еду, угрожала и закрывала в кладовке из-за плохого поведения.

Ранее замеченные на территории московского детского сада лисы перехитрили спасателей.

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