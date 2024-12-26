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Замеченные на территории московского детского сада лисы перехитрили спасателей

В Москве двух лис заметили на территории детского сада, их ловят спасатели
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Телеграм-канал Baza

На севере Москвы две лисы забрели из леса на территорию детского сада. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Животных заметили на территории образовательного учреждения в Медведково. Незваных гостей заметили воспитательницы. Дети в этот момент находились в помещении. Педагоги обратились к спасателям.

Когда сотрудники МЧС прибыли на вызов, животные уже ушли. Однако позже выяснилось, что они спрятались и пережидали опасность, а когда спасатели уехали, вновь показались на детской площадке.

Сейчас сотрудники пытаются поймать хитрых животных, но пока, по информации, с задачей не справились.

До этого в Златоусте лиса-сладкоежка похитила печенье у рабочих оружейного завода. Хищница проникла на территорию предприятия, пока были открыты ворота. Она пробралась в будку охранника, обследовала ее и похитила оттуда сладости.

Ранее в Иркутске самолет едва не сбил лису на взлетно-посадочной полосе.

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