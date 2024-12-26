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Воспитателя детсада под Петербургом обвинили в издевательствах над шестилетним ребенком

Мать воспитанника детсада в Ленобласти заявила об издевательствах над ним
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Pixabay

Над шестилетним ребенком издеваются в детском саду в Волхове Ленинградской области. Об этом мама мальчика рассказала 78.ru.

По словам женщины, одна из воспитательниц грубо обращается с ее шестилетним сыном и регулярно унижает его. Она якобы макает мальчика головой в еду и даже угрожает физической расправой за непослушание. Однажды, как утверждает родительница, воспитатель заставила ребенка съесть с пола оброненную булку, а также закрыла его в кладовке из-за плохого поведения.

Когда мать пришла к сыну во время тихого часа, она обнаружила его на матрасе на полу в коридоре. Кроме того, воспитательница называет Артема психом и оскорбляет при других детях. После того, как мальчик вернулся из сада с ссадинами на шее, женщина обратилась в полицию.

В детском саду отрицают издевательства над ребенком, однако заведующая отметила, что воспитательница писала докладную, так как не могла справиться с Артемом и его сестрой-двойняшкой, которые ведут себя слишком активно. В разговоре с журналистами заведующая назвала ребенка «неадекватным» и заявила, что остальные дети его боятся. Однако мать мальчика отказалась вести сына на прием к неврологу и психологу.

Ранее в Якутии из-за толчка воспитателя ребенок-инвалид получил перелом.

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