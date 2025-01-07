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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Петрозаводске

Минздрав Карелии: пострадавший при взрыве газа в доме в тяжелом состоянии
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Артур Парфенчиков/Telegram

Один из четверых пострадавших при взрыве бытового газа в жилом доме на улице Луначарского в Петрозаводске находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Карелии.

Так, мужчина с ожогами разной степени тяжести находится в реанимации. Травматологи согласуют тактику ведения пациента с федеральным специализированным ожоговым центром. Еще трое — мужчина и две женщины — остаются в больнице со ссадинами, порезами стеклом и ушибами.

Следователи предварительно установили, что в 22:30 6 января в жилом квартире на четвертом этаже дома № 19 по улице Луначарского «произошел хлопок газовоздушной смеси», после чего рухнула межквартирная стена. В инциденте пострадали хозяин квартиры и три его соседа. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, после взрыва в Петрозаводске ввели режим ЧС муниципального уровня. Жильцов дома эвакуировали. Шесть человек находятся в общежитии на Первомайской проспекте, а двое – в общежитии Спортшколы № 3 в Студенческом переулке. Оставшимся в пунктах временного размещения предоставят круглосуточное питание. Остальным жильцам, которые решили остановиться у родственников и знакомых, помогли добраться до них.

В декабре два человека пострадали из-за взрыва бытового газа в частном двухквартирном доме в городе Бийске, расположенном в Алтайском крае. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

Ранее газовый баллон взорвался в московском ресторане.

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