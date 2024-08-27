Газовый баллон взорвался в московском ресторане

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В ресторане «Бабель», который находится в центре Москвы, взорвался газовый баллон. Об этом сообщает издание Агентство «Москва» в Telegram-канале.

«Газовый баллон взорвался в ресторане «Бабель» в 1-м Николощеповском переулке в центре Москвы», — говорится в публикации.

Журналисты добавили, что возгорания после взрыва не было.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали два человека. Обстоятельства взрыва уточняются.

До этого в подмосковной Лобне в подвале жилого дома взорвался газовый баллон. Двое слесарей управляющей компании меняли водопроводные трубы в подвале одного из жилых домов, во время сварки произошел взрыв. В результате оба работника получили ожоги различной степени тяжести.

22 августа в городе Кизел в Пермском крае несколько квартир пострадали из-за взрыва газа. Жителей эвакуировали.

Ранее на турбазе в Апшеронском районе после взрыва газа произошел пожар.