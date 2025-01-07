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Почти 100 человек погибли при землетрясении в Тибете

Число погибших в результате землетрясения в Тибете достигло 95
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Reuters

Число погибших в результате землетрясения в Тибетском автономном районе Китая достигло 95 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на тибетские власти, передает ТАСС.

«По состоянию на 15:00 землетрясение в уезде Тингри привело к гибели 95 человек, 130 человек получили травмы», — говорится в сообщении.

Землетрясение произошло в Тибете утром 7 января. По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,1. Сейсмический центр Китая оценил ее в 6,8. Его эпицентр находился в 163 км от города Шигадзе, являющегося вторым по численности населенным пунктом Тибета.

Сильные подземные толчки ощутили жители уезда Дингри. В результате них обрушилось множество зданий. После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков. В связи с ЧС был закрыт ландшафтный парк горы Эверест.

Ранее Си Цзиньпин отдал распоряжение поддержать пострадавший от землетрясения Тибет.

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