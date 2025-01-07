Си Цзиньпин отдал распоряжение поддержать пострадавший от землетрясения Тибет

Си поручил спасти как можно больше пострадавших при землетрясении в Тибете

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что необходимо приложить максимальные усилия для спасения и оказания помощи жителям Тибетского автономного района, где произошло сильное землетрясение. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«Нужно приложить усилия для поиска и спасения людей, оказания медпомощи пострадавшим», — сказал китайский лидер.

По словам Си Цзиньпина, компетентные ведомства Китая обязаны устранить риски, которые могут привести к чрезвычайному происшествию вторичного характера. Он также призвал обеспечить оптимальные условия для эвакуированных и пострадавших.

Сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков после землетрясения магнитудой 6,8 в Тибете.

Эпицентр сейсмического явления находился в 163 км от города Шигадзе — второго по численности населенного пункта Тибета. Очаг залегал на глубине 10 км. По информации Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,1, но сейсмический центр Китая оценил магнитуду в 6,8.

Сильные подземные толчки ощутили жители уезда Дингри. В результате них обрушились множество зданий. Толчки также ощущались в Непале, Индии, Бутане и Бангладеш.

Ранее землетрясение произошло на турецком курорте.