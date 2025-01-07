Сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков после землетрясения в Тибете

Сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков после землетрясения магнитудой 6,8 в Тибете. Об этом сообщил китайский сейсмологический центр.

По данным экспертов, из этого количества 33 афтершока были магнитудой ниже 3,0, 16 афтершоков — магнитудой 3,0 и выше, в частности 13 — магнитудой от 3,0 до 3,9 и три — магнитудой от 4,0 до 4,9. Максимальный афтершок магнитудой 4,4 произошел в 18 километрах от эпицентра основного толчка.

Эпицентр сейсмического явления находился в 163 км от города Шигадзе — второго по численности населенного пункта Тибета. Очаг залегал на глубине 10 км. По информации Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,1, но сейсмический центр Китая оценил магнитуду в 6,8.

Сильные подземные толчки ощутили жители уезда Дингри. В результате них обрушились множество зданий. Толчки также ощущались в Непале, Индии, Бутане и Бангладеш.

Ранее землетрясение произошло на турецком курорте.