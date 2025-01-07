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В Самарской области семь иностранцев пострадали в аварии

В Самарской области семь иностранцев попали в больницу после ДТП
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В Самарской области семь граждан Казахстана пострадали в ДТП. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Казахстана.

Инцидент произошел на трассе Самара – Большая Черниговка, подробности ДТП не уточняются.

После произошедшего у иностранцев диагностировали множественные травмы, среди которых – переломы тазовых костей, позвоночника, сотрясения головного мозга. Состояние граждан Казахстана оценили как средней степени тяжести.

В результате четверырех взрослых и двоих детей направили в медучреждения Уральска с помощью карет скорой, еще одного – на транспорте бригады Департамента ЧС.

«С учетом тяжести повреждений и травм в составе бригад для оказания экстренной медпомощи находились детские и взрослые травматологи, хирурги, нейрохирург, реаниматолог, шесть фельдшеров», – сообщается в публикации.

До этого в Петербурге четыре человека пострадали в аварии на Пулковском шоссе, двоих из них вскоре после оказания медицинской помощи отпустили домой, один находится в тяжелом состоянии.

Ранее в Петербурге водитель не увидел трамвай и протаранил его.

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