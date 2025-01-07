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В Петербурге в аварии пострадали четыре человека, один в тяжелом состоянии

В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП
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Телеграм-канал «Мегаполис»

В Петербурге устанавливают обстоятельства ДТП на Пулковском шоссе. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел недалеко от съезда на Витебский проспект. На кадрах с места происшествия заметны минимум две машины, которые получили серьезные повреждения во время аварии. Вокруг разбросано большое количество обломков машин.

Помимо этого, можно увидеть двух человек на асфальте, от одного из них тянется кровавый след. Еще одному, предположительно, оказывает помощь очевидец.

Пострадали три человека, двоим из которых медики уже оказали необходимую помощь и отпустили домой. Еще один находится в крайне тяжелом состоянии. Одна женщина от госпитализации отказалась, еще одного человека спасти не удалось.

На данный момент выясняются причины произошедшего.

До этого в Петербурге водитель каршеринга врезался в трамвай. Человек за рулем из-за деревьев слева от проезжей части не заметил транспорт. Позже он затормозил, но избежать аварии не удалось.

Ранее в Алтайском крае пять человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом.

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