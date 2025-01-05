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В Петербурге водитель не увидел трамвай и протаранил его

В Петербурге автомобиль врезался в трамвай

В Петербурге произошла авария с участием трамвая. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на проспекте Культуры, недалеко от торгово-развлекательного центра «Родео Драйв». По данным телеканала, водитель каршеринга двигался по дороге и в какой-то момент не пропустил второго участника ДТП, из-за чего они столкнулись.

На кадрах с места инцидента видно, как автомобиль протаранил трамвай, который сразу остановился. После столкновения водитель последнего вышел из салона.

Во время аварии никто не пострадал. Предположительно, причина произошедшего заключается в проблемах с видимостью на дороге.

«Водитель за рулем каршеринга не видел трамвай из-за деревьев слева от проезжей части», – сообщается в публикации.

По данным телеканала, перед столкновением человек за рулем пытался тормозить, но, так как на дороге было много снега, не смог этого сделать и влетел в трамвай.

Ранее в Харькове начали останавливать трамваи, чтобы проверить у пассажиров военные билеты.

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