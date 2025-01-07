Экстремальные дожди затопили Мекку и Медину

Мощное наводнение затопило улицы священных Мекки и Медины в Саудовской Аравии

Наводнение затопило священные города Саудовской Аравии — Мекку и Медину. Об этом пишет Metro.

Из-за проливных дождей улицы городов превратились в реки, множество машин смыло потоками воды.

«Мекка в Саудовской Аравии, самый священный город, пострадал от экстремальной погоды. На кадрах, которые распространяются в соцсетях, видно, как целые кварталы частично затоплены из-за проливных дождей», — говорится в публикации.

Метеорологическая служба объявила о красном уровне опасности в Мекке, Медине и портовом городе Джидда. Metro отмечает, что вода хлынула по обычно сухим и каменистым выступам, затопив города.

7 января сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков после землетрясения магнитудой 6,8 в Тибете.

Эпицентр сейсмического явления находился в 163 км от города Шигадзе — второго по численности населенного пункта Тибета. Очаг залегал на глубине 10 км. По информации Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,1, но сейсмический центр Китая оценил магнитуду в 6,8.

Сильные подземные толчки ощутили жители уезда Дингри. В результате них обрушились множество зданий. Толчки также ощущались в Непале, Индии, Бутане и Бангладеш.

Ранее землетрясение произошло на турецком курорте.