Суд конфисковал наручные часы экс-главы Пензенской области на сумму свыше 9 млн руб.

Октябрьский районный суд Пензы передал в доход Российской Федерации 18 наручных часов общей стоимостью около 9,6 млн руб., которые принадлежат экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом говорится в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

«Обратить в доход РФ 18 наручных часов общей стоимостью 9 млн 602 тыс. 220 руб.», — отмечается в документах.

Накануне суд конфисковал мобильный телефон Nokia 3310 стоимостью 155 тыс. руб., принадлежащий Белозерцеву.

Суд также конфисковал у бывшего главы региона 13 люксовых шариковых и перьевых авторучек на общую сумму более 588 тыс. руб., 10 пар запонок из драгоценных металлов и шесть зажимов для галстука.

В октябре 2022 года Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Белозерцева и бывшего сенатора Бориса Шпигеля. Сотрудники надзорного органа установили, что в период с 3 июня 2019 года по 29 сентября 2020 года экс-глава региона получил от предпринимателя взятку в виде наличных денег и швейцарских часов.

В январе 2024 года Измайловский районный суд Москвы приговорил бывшего губернатора Пензенской области к 12 годам лишения свободы. Ему предписано отбывать наказание в колонии строгого режима, также назначен штраф размером более 450 млн рублей.

Также Октябрьский районный суд Пензы взыскал по иску Генеральной прокуратуры с Белозерцева, Шпигеля и соответчиков более 8,1 млрд рублей.

Ранее бывшая врио замгубернатора Брянской области признала вину в получении взятки.