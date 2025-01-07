Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд конфисковал наручные часы экс-главы Пензенской области на сумму свыше 9 млн руб.

ТАСС: суд изъял 18 наручных часов экс-главы Пензенской области на 9 млн рублей
close
СК РФ/РИА «Новости»

Октябрьский районный суд Пензы передал в доход Российской Федерации 18 наручных часов общей стоимостью около 9,6 млн руб., которые принадлежат экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом говорится в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

«Обратить в доход РФ 18 наручных часов общей стоимостью 9 млн 602 тыс. 220 руб.», — отмечается в документах.

Накануне суд конфисковал мобильный телефон Nokia 3310 стоимостью 155 тыс. руб., принадлежащий Белозерцеву.

Суд также конфисковал у бывшего главы региона 13 люксовых шариковых и перьевых авторучек на общую сумму более 588 тыс. руб., 10 пар запонок из драгоценных металлов и шесть зажимов для галстука.

В октябре 2022 года Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Белозерцева и бывшего сенатора Бориса Шпигеля. Сотрудники надзорного органа установили, что в период с 3 июня 2019 года по 29 сентября 2020 года экс-глава региона получил от предпринимателя взятку в виде наличных денег и швейцарских часов.

В январе 2024 года Измайловский районный суд Москвы приговорил бывшего губернатора Пензенской области к 12 годам лишения свободы. Ему предписано отбывать наказание в колонии строгого режима, также назначен штраф размером более 450 млн рублей.

Также Октябрьский районный суд Пензы взыскал по иску Генеральной прокуратуры с Белозерцева, Шпигеля и соответчиков более 8,1 млрд рублей.

Ранее бывшая врио замгубернатора Брянской области признала вину в получении взятки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами