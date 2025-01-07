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В Китае сообщили о последствиях мощного землетрясения в Тибете

CCTV: сильное землетрясение в Тибете привело к разрушениям зданий
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Depositphotos

Землетрясение, которое произошло ив Тибетском автономном районе (ТАР) на юго-западе КНР, привело к разрушению зданий. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Информация о последствиях уточняется.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 163 км от города Шигадзе, являющегося вторым по численности населенным пунктом Тибетского автономного района. Очаг залегал на глубине 10 км.

Ранее в Хельсинки зафиксировали самое сильное в истории землетрясение на Рождество.

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