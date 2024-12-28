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В Хельсинки в Рождество произошло землетрясение

Yle: в Хельсинки в Рождество произошло самое сильное в истории землетрясение
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Uwe Anspach/Global Look Press

В Хельсинки зафиксировали самое сильное в истории землетрясение на Рождество, сообщает издание Yle со ссылкой на сейсмолога Хельсинкского университета Тони Вейкколайнена.

По его словам, магнитуда сейсмособытия составила 1,1. Землетрясение стало самым сильным за всю историю измерений в Хельсинки. О толчках сообщали в Валлила, Кяпюля и Хаага.

«Точная причина землетрясения пока не ясна, и нет признаков того, что оно носило техногенный характер», — говорится в публикации.

По мнению Вейкколайнена, землетрясения в Финляндии могут происходить из-за расширения Атлантического океана, подъема земли и локальных движений водных масс в скалах.

До этого землетрясение магнитудой 5,7 было зарегистрировано неподалеку от японского острова Хонсю. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших, а также о разрушениях не поступало.

Ранее на Камчатке произошло землетрясение.

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