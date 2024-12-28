В Грузии произошло землетрясение

Близ грузинского города Дманиси произошло землетрясение магнитудой 4,2, которое зафиксировали армянские сейсмологи. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на спасательную службу МВД Армении.

«Двадцать восьмого декабря в 15.44 по местному времени (14:44 мск. — «Газета.Ru») сейсмологической сетью территориальной службы сейсмозащиты Армении зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2 в Грузии, в 8 километрах северо-западнее от города Дманиси», — сказано в сообщении.

Как отмечается, очаг землетрясения находился на глубине 10 км, интенсивность подземного толчка в эпицентре составила 5-6 баллов.

В Ширакской и Лорийской областях Армении землетрясение ощущалось с интенсивностью 3-4 балла.

В ночь на 28 декабря землетрясение магнитудой 6,3 произошло поблизости от Курильских островов.

До этого в Хельсинки зафиксировали самое сильное в истории землетрясение на Рождество. Магнитуда этого сейсмособытия составила 1,1, что является высоким показателем для региона со слабой сейсмоактивностью.

Ранее москвичей предупредили о возможном землетрясении на Новый год.