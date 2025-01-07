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В МЧС России рассказали, какие животные служат в частях

В частях МЧС России служат свыше 300 котов и собак, белки и черепахи
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МЧС России

Свыше 300 котов, собак, а также белки, рыбки и черепахи служат в частях МЧС России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на департамент информационной политики ведомства.

В департаменте отметили, что они выполняют важную задачу — дарят тепло и поддержку, помогают своим присутствием спасателям и пожарным после тяжелых выездов. Например, добровольцы из отряда «Семенычи» ежедневно заступают на службу вместе с сотрудниками МЧС. Данное подразделение назвали так в память о тюменском коте-пожарном Семене. Сперва это был исключительно кошачий отряд, но затем в нем стали появляться и другие животные.

27 декабря, в День спасателя сотрудники МЧС Москвы наградили кота по кличке Толик из отряда «Семенычи», который несет службу в пожарной части № 89 в Юго-Восточном округе столицы шуточным званием — прапорщика внутренней службы.

Новость дополняется.

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