МЧС посоветовало укомплектовать «тревожный чемоданчик»

Жителям районов, где происходят природные катаклизмы или есть вероятность возникновения вооруженных конфликтов, рекомендуется держать дома «тревожный чемоданчик». Об этом сообщается на сайте МЧС России.

«Правильно укомплектованный «тревожный чемоданчик» может обеспечить автономное существование человека в экстремальных ситуациях», — отметили в ведомстве.

В МЧС обратили внимание на то, что такой «чемоданчик» будет незаменим, если поблизости не окажется воды, еды, тепла и кровли.

Ведомство рекомендует укомплектовать рюкзак спичками, небольшим радиоприемником, калорийной едой (суточная норма), деньгами и документами, набором для оказания первой медицинской помощи. Сверху и в карманы рюкзака следует раскладывать предметы первой необходимости (аптечку, нож, фонарик и так далее), а на его дно положить сменное белье. Для защиты вещей от влаги рекомендуется использовать вакуумные пакеты с зажимом.

«Важно объективно учитывать необходимость наличия дома или на работе «тревожного чемоданчика», а также возможность его использования», — обратили внимание в ведомстве.

19 ноября сообщалось, что в Дзержинске Нижегородской области приступили к серийному производству мобильных убежищ «типа «КУБ-М». Их можно использовать для защиты людей от различных угроз, включая световое излучение ядерного взрыва.

Ранее власти Ленобласти начали изымать углубленные подвалы под укрытия на случай ЧС.