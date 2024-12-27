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Кот-пожарный по кличке Толик получил первое специальное звание

В Москве коту-пожарному по кличке Толик дали первое специальное звание

В День спасателя сотрудники МЧС Москвы наградили кота по кличке Толик из отряда «Семенычи», который «несет службу» в пожарной части № 89 в Юго-Восточном округе столицы шуточным званием — прапорщика внутренней службы. Об этом сообщили в пресс-службе городского ведомства.

«Сотрудники чрезвычайного ведомства смастерили для Толика миниатюрные погоны, а в дальнейшем планируют сшить форму МЧС России», — рассказали в пресс-службе.

По словам огнеборцев, кот давно стал их талисманом. Он активно участвует в жизни пожарно-спасательного гарнизона: каждый день посещает разводы караулов, провожает бригады на выезды и встречает по возвращении.

До этого ветврач Эрмитажа Кондратьева пообещала, что эрмитажные коты не останутся без подарков на Новый год.

Ранее в Ленобласти девять дней спасали бездомного кота и назвали его в честь участкового.

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