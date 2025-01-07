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Несущие конструкции жилого дома в Петрозаводске не пострадали после взрыва газа

Парфенчиков: несущие конструкции дома в Карелии при взрыве газа не пострадали
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Телеграм-канал «Станция скорой медицинской помощи (Бийск)»

Несущие конструкции дома в Петрозаводске, в одной из квартир которого взорвался бытовой газ, не пострадали. Об этом со ссылкой на главу Карелии Артура Парфенчикова сообщает ТАСС.

Глава региона уточнил, что на месте происшествия работают 44 спасателя и девять единиц техники. Парфенчиков подчеркнул, что по имеющейся предварительной информации, несущие конструкции дома не получили повреждений.

6 января сообщалось, что взрыв газа произошел на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома, расположенного на улице Луначарского. Четверых пострадавших госпитализировали.

12 декабря два человека пострадали из-за взрыва бытового газа в частном двухквартирном доме в городе Бийске, расположенном в Алтайском крае. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

10 декабря в доме в районе Центральной мечети в Махачкале произошел взрыв.

Ранее газовый баллон взорвался в московском ресторане.

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