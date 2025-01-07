Глава Карелии рассказал о пострадавших при взрыве газа в Петрозаводске

Четверых пострадавших при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в Петрозаводске госпитализировали. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Молодого человека с ожогами и женщину с множественными порезами стеклом, а также еще двоих, которых спасатели достали из-под завалов, немедленно доставили в больницу», — написал он.

Чиновник также заявил, что специалисты спасательных служб эвакуируют жителей дома. Он поручил развернуть пункт временного размещения для жильцов.

Взрыв газа в доме №19 на улице Луначарского в Петрозаводске случился накануне вечером. По данным МЧС, взрыв произошел в квартире на четвертом этаже. Несущие конструкции здания не были разрушены.

12 декабря два человека пострадали из-за взрыва бытового газа в частном двухквартирном доме в городе Бийске, расположенном в Алтайском крае. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

Ранее газовый баллон взорвался в московском ресторане.