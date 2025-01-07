Опубликованы кадры с места взрыва газа в пятиэтажке в Петрозаводске

SHOT выложил кадры с места взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Петрозаводске

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры с места взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Петрозаводске.

По информации канала, в результате инцидента «разнесло» два балкона. Как сообщает SHOT, под завалами находятся два человека. Канал со ссылкой на жителей соседних домов пишет, что взрыв был настолько сильный, что в квартирах тоже едва не выбило стекла, а кому-то их посекло осколками.

Как заявили в главном управлении МЧС России по Карелии, из-за взрыва пострадали три человека. В ведомстве рассказали, что, по предварительным данным, взрыв случился в квартире на четвертом этаже. Несущие конструкции здания не разрушены.

22 декабря в частном доме в Чечне произошел взрыв газа. Инцидент случился в городе Урус-Мартан. В результате пострадали двое взрослых и двое детей. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее в Нововоронеже произошел взрыв газа в квартире жилой девятиэтажки.