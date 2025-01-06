В храме Христа Спасителя проходит рождественское богослужение

В храме Христа Спасителя в Москве проходит праздничное рождественское богослужение, службу возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Трансляция ведется на сайте Московской патриархии.

7 января православные христиане празднуют Рождество Христово. Рождественские Святки — праздничный период, в котором соединяются древние обычаи и христианские традиции. Подробнее об истории и традициях праздничных дней — в материале «Газеты.Ru».

Патриарх Кирилл в Рождественском послании рассказал, что христиане XXI века могут попасть в Царство Божие только отвечая на любовь Бога взаимностью, поскольку каждый человек призван к счастью. Глава Русской православной церкви призвал людей оставаться христианами «не только по имени, но и по образу жизни».

Ранее Песков раскрыл рождественскую традицию Путина.