Интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому журналисту Лексу Фридману является классикой политического саморазоблачения и агонией в последней стадии. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Трехчасовое интервью Зеленского в статусе главаря авторитарно-террористического режима — классика политического саморазоблачения и агония в последней стадии», — заявил парламентарий.

Слуцкий добавил, что это интервью является квинтэссенцией бездарного и губительного для Украины правления. Глава ЛДПР подчеркнул, что такого рода правление стало бумерангом, который ударил по безопасности и стабильности спонсировавшей режим Европы.

Депутат также отметил, что Зеленский публично перешел на «площадную брань» и мат, поскольку видит свою скорую «прощальную гастроль». Но, по мнению Слуцкого, удивляться вряд ли стоит, поскольку в среде, где «правят наследники Бандеры и неонацистские прихвостни», именно так и заканчивают.

Интервью, о котором идет речь, продолжалось почти три часа. Зеленский говорил преимущественно на украинском языке, хотя Фридман, который свободно говорит по-русски, хотел, чтобы разговор велся именно на нем.

Сначала украинский президент употребил мат, возмущаясь отказом ввести санкции против России перед началом ей военной операции на Украине, а затем — когда говорил о действиях РФ на Северном Кавказе в конце 90-х. Также глава киевского режима допустил использование обсценной лексики при обсуждении Будапештского меморандума.

Позднее советник руководителя офиса президента Сергей Лещенко, комментируя нецензурную брань Зеленского, отметил, что украинский лидер может использовать в интервью лексику, которую считает нужной, поскольку это не речь в Совете Безопасности ООН.

Ранее Зеленский оскорбил Путина в ответ на идею устроить дуэль с «Орешником».