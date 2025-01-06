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В офисе Зеленского объяснили использование президентом мата в интервью

В офисе Зеленского объяснили использование мата: это не выступление в СБ ООН
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Johanna Geron/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский может использовать в интервью лексику, которую считает нужной, это не речь в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил советник руководителя офиса президента Сергей Лещенко в эфире всеукраинского телемарафона.

«Он использует ту лексику, какую считает нужным. В данном случае он говорит языком людей, то, как думают украинцы, так президент и говорит. Это не выступление на высокой трибуне Европейского совета или Совбеза ООН. Это интервью, причем даже не в стандартном лицензированным видео, это подкастер», — сказал Лещенко, объясняя слова Зеленского в интервью американскому блогеру и подкастеру Лексу Фридману, в котором он несколько раз выругался матом.

Интервью продолжалось почти три часа. Зеленский говорил преимущественно на украинском языке, хотя Фридман, который свободно говорит по-русски, хотел, чтобы разговор велся именно на нем. В итоге они использовали три языка.

Сначала он употребил мат, возмущаясь отказом ввести санкции против России перед началом ей военной операции на Украине, потом — когда говорил о действиях РФ на Северном Кавказе в конце 90-х.

Также он допустил использование обсценной лексики при обсуждении Будапештского меморандума.

Ранее Зеленский оскорбил Путина в ответ на идею устроить дуэль с «Орешником».

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